У Харкові водій із правами з інтернету попався копам в комендантську годину
Вночі 4 березня правоохоронці зупинили у Харкові авто «Nissan» за порушення комендантської години.
В Управлінні патрульної поліції в Харківській області повідомили, що водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також інспектори виявили розбіжності у базах даних.
«Кермувальник зізнався, що придбав підроблений документ через інтернет за 8000 гривень», – розповіли копи.
На місце правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин.
Патрульні нагадують, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 14:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 4 березня правоохоронці зупинили у Харкові авто «Nissan» за порушення комендантської години.".