Live
  • Вт 04.03.2025
  • Харків  +3°С
  • USD 41.59
  • EUR 43.54

У Харкові водій із правами з інтернету попався копам в комендантську годину

Суспільство 14:52   04.03.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові водій із правами з інтернету попався копам в комендантську годину Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Вночі 4 березня правоохоронці зупинили у Харкові авто «Nissan» за порушення комендантської години.

В Управлінні патрульної поліції в Харківській області повідомили, що водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також інспектори виявили розбіжності у базах даних.

«Кермувальник зізнався, що придбав підроблений документ через інтернет за 8000 гривень», – розповіли копи.

На місце правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин.

Патрульні нагадують, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Читайте також: На Харківщині «накрили» підпільний цех із алкоголем на 25 млн грн – ДПСУ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
04.03.2025, 12:06
Звільнили головну архітекторку Харкова – ХАЦ
Звільнили головну архітекторку Харкова – ХАЦ
04.03.2025, 15:14
Сьогодні 3 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 3 березня: яке свято та день в історії
03.03.2025, 06:00
У Харкові водій із правами з інтернету попався копам в комендантську годину
У Харкові водій із правами з інтернету попався копам в комендантську годину
04.03.2025, 14:52
Новини Харкова — головне за 4 березня: замінили прапор, зростає захворюваність
Новини Харкова — головне за 4 березня: замінили прапор, зростає захворюваність
04.03.2025, 15:20
Скажена кішка покусала господарку: де на Харківщині ввели карантин
Скажена кішка покусала господарку: де на Харківщині ввели карантин
04.03.2025, 14:24

Новини за темою:

15:36
Їхав із фейковими правами і порушив ПДР: копи зупинили у Харкові горе-водія
14:13
П’яна водійка врізалась у будинок в Харкові – патрульна поліція (фото)
15:12
Харків’янка із фальшивими правами попалася патрульним: у чому зізналась жінка
14:00
П’яний водій намагався відкупитися, пропонуючи гроші копам – реакція поліції
13:47
В’їхав у дерево та кинув постраждалу пасажирку: на Харківщині шукають водія

Ви читали новину: «У Харкові водій із правами з інтернету попався копам в комендантську годину»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 14:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 4 березня правоохоронці зупинили у Харкові авто «Nissan» за порушення комендантської години.".