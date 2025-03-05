ISW: заявленное РФ продвижение в Волчанске ложь, но у врага все же есть успехи
О ситуации на Харьковском, Купянском и Боровском направлении проинформировали в сводке 5 марта в Институте изучения войны (ISW).
Недавно российский блогер заявил, что ВС РФ смогли захватить два квартала в Волчанске. Однако аналитики не смогли найти этому подтверждения. Тем временем не увенчались успехом и атаки врага на Купянском направлении.
«3 и 4 марта российские войска вели наступательные операции к северо-востоку от Купянска в районе Красного Первого, к востоку от Купянска в районе Петропавловки, к юго-востоку от Купянска в районе Песчаного и в направлении Новоосиново», – уточнили в ISW.
В то же время, согласно картам, которые опубликовал Генштаб ВСУ, оккупанты продвинулись на восток от Загрызово. На этом враг не остановился и приписал себе еще несколько фейковых «побед» на Боровском направлении.
«Неподтвержденные утверждения: российский источник утверждал, что российские силы продвинулись на один километр в неопределенном районе вдоль реки Оскол. Российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к Новой Кругляковке (к северо-востоку от Боровой)», – уточнили в Институте изучения войны.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, бои, институт изучения войны;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 07:59;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском, Купянском и Боровском направлении проинформировали в сводке 5 марта в Институте изучения войны (ISW).".