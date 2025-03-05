ISW: заявлене РФ просування у Вовчанську брехня, але у ворога все ж є успіхи
Про ситуацію на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямах поінформували у зведенні 5 березня в Інституті вивчення війни (ISW).
Нещодавно російський блогер заявив, що ЗС РФ змогли захопити два квартали у Вовчанську. Проте аналітики не змогли знайти цьому підтвердження. Тим часом залишилися марними й атаки ворога на Куп’янському напрямку.
“3 і 4 березня російські війська вели наступальні операції на північний схід від Куп’янська в районі Красного Першого, на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки, на південний схід від Куп’янська в районі Піщаного і в напрямку Новоосинового “, – уточнили в ISW.
Водночас, згідно з картами, які опублікував Генштаб ЗСУ, окупанти просунулися на схід від Загризового. На цьому ворог не зупинився і приписав собі ще кілька фейкових “перемог” на Борівському напрямку.
“Непідтверджені твердження: російське джерело стверджувало, що російські сили просунулися на один кілометр у невизначеному районі вздовж річки Оскіл. Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися до Нової Кругляківки (на північний схід від Борової)”, – уточнили в Інституті вивчення війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 07:59;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямах поінформували у зведенні 5 березня в Інституті вивчення війни (ISW).".