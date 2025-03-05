Опасно будет в Харькове и области в четверг: о чем предупреждают жителей

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 6 марта.

По данным синоптиков, в четверг по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, ветер должен стихнуть в течение 7, 8 и 9 марта. В эти дни прогнозируется сухая и ясная погода.

А вот ближайшее похолодание ожидается с 14-15 марта.

Напомним, в связи с усилением ветра работники СКП «Харьковзеленстрой» подняли меньший по размеру флаг на главном флагштоке города.

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