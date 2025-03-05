Опасно будет в Харькове и области в четверг: о чем предупреждают жителей
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 6 марта.
По данным синоптиков, в четверг по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый.
Как сообщает синоптик Наталья Диденко, ветер должен стихнуть в течение 7, 8 и 9 марта. В эти дни прогнозируется сухая и ясная погода.
А вот ближайшее похолодание ожидается с 14-15 марта.
Напомним, в связи с усилением ветра работники СКП «Харьковзеленстрой» подняли меньший по размеру флаг на главном флагштоке города.
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 13:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 6 марта.".