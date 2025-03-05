Небезпечно буде в Харкові та області у четвер: про що попереджають жителів

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 6 березня.

За даними синоптиків, у четвер по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, вітер має стихнути впродовж 7, 8 та 9 березня. У ці дні прогнозують суху та ясну погоду.

А от найближче похолодання очікують з 14-15 березня.

Нагадаємо, у зв’язку із посиленням вітру працівники СКП «Харківзеленбуд» підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста.

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