Небезпечно буде в Харкові та області у четвер: про що попереджають жителів
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 6 березня.
За даними синоптиків, у четвер по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий.
Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, вітер має стихнути впродовж 7, 8 та 9 березня. У ці дні прогнозують суху та ясну погоду.
А от найближче похолодання очікують з 14-15 березня.
Нагадаємо, у зв’язку із посиленням вітру працівники СКП «Харківзеленбуд» підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 13:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 6 березня.".