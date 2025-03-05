Пять атак отбили ВСУ на Харьковщине – где наступали оккупанты
Всего, по данным Генштаба ВСУ, на линии фронта зафиксировали 108 боестолкновений.
На Харьковском направлении враг атаковал дважды в районе Волчанска. На Купянском – россияне пытались наступать три раза.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Песчаного и Богуславки», – отметили в ГШ.
По информации Генштаба, враг ударил по позициям украинских защитников около 4800 раз, запустил 2234 дронов-камикадзе.
Кроме того, в ГШ обновили данные о потерях оккупантов.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 08:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего, по данным Генштаба ВСУ, на линии фронта зафиксировали 108 боестолкновений.".