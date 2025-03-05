Live
  • Ср 05.03.2025
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.58
  • EUR 43.88

Пять атак отбили ВСУ на Харьковщине – где наступали оккупанты

Украина 08:15   05.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пять атак отбили ВСУ на Харьковщине – где наступали оккупанты

Всего, по данным Генштаба ВСУ, на линии фронта зафиксировали 108 боестолкновений.

На Харьковском направлении враг атаковал дважды в районе Волчанска. На Купянском – россияне пытались наступать три раза.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Песчаного и Богуславки», – отметили в ГШ.

По информации Генштаба, враг ударил по позициям украинских защитников около 4800 раз, запустил 2234 дронов-камикадзе.

Кроме того, в ГШ обновили данные о потерях оккупантов.

Читайте также: ISW: заявленное РФ продвижение в Волчанске ложь, но у врага все же есть успехи

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В Харькове заменили флаг Украины: почему (фото)
В Харькове заменили флаг Украины: почему (фото)
04.03.2025, 12:06
Ночью прилетело по Харькову — что обстреляли
Ночью прилетело по Харькову — что обстреляли
05.03.2025, 07:10
Терехов подписал документ с «одним из самых эффективных застройщиков Европы»
Терехов подписал документ с «одним из самых эффективных застройщиков Европы»
04.03.2025, 20:28
Новости Харькова — главное за 5 марта: ночью оккупанты обстреляли Харьков
Новости Харькова — главное за 5 марта: ночью оккупанты обстреляли Харьков
05.03.2025, 09:00
Предупреждение для жителей Харькова и области: какая опасность будет в среду
Предупреждение для жителей Харькова и области: какая опасность будет в среду
04.03.2025, 13:00
СОУ освободили часть территорий на Купянщине – карты Deep State
СОУ освободили часть территорий на Купянщине – карты Deep State
05.03.2025, 07:36

Новости по теме:

08:15
Пять атак отбили ВСУ на Харьковщине – где наступали оккупанты
07:59
ISW: заявленное РФ продвижение в Волчанске ложь, но у врага все же есть успехи
11:45
Почти сотню единиц российской техники уничтожили за сутки ВСУ – ОТГВ «Харьков»
09:40
Машовец: РФ продвинулась на Купянщине и стремится быстрее выполнить план
08:12
Больше пяти тысяч раз обстреляла РФ позиции ВСУ, ситуация на Харьковщине

Вы читали новость: «Пять атак отбили ВСУ на Харьковщине – где наступали оккупанты»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 08:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего, по данным Генштаба ВСУ, на линии фронта зафиксировали 108 боестолкновений.".