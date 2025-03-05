Пять атак отбили ВСУ на Харьковщине – где наступали оккупанты

Всего, по данным Генштаба ВСУ, на линии фронта зафиксировали 108 боестолкновений.

На Харьковском направлении враг атаковал дважды в районе Волчанска. На Купянском – россияне пытались наступать три раза.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Песчаного и Богуславки», – отметили в ГШ.

По информации Генштаба, враг ударил по позициям украинских защитников около 4800 раз, запустил 2234 дронов-камикадзе.

Кроме того, в ГШ обновили данные о потерях оккупантов.