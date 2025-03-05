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П’ять атак відбили ЗСУ на Харківщині – де наступали окупанти

Україна 08:15   05.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’ять атак відбили ЗСУ на Харківщині – де наступали окупанти

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, на лінії фронту зафіксували 108 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку ворог атакував двічі у районі Вовчанська. На Куп’янському – росіяни намагалися наступати три рази.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки“, – зазначили у ГШ.

За інформацією Генштабу, ворог вдарив по позиціях українських захисників близько 4800 разів, запустив 2234 дрони-камікадзе.

Крім того, у ГШ оновили дані про втрати окупантів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 08:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, на лінії фронту зафіксували 108 бойових зіткнень.".