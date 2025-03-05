П’ять атак відбили ЗСУ на Харківщині – де наступали окупанти

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, на лінії фронту зафіксували 108 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку ворог атакував двічі у районі Вовчанська. На Куп’янському – росіяни намагалися наступати три рази.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки“, – зазначили у ГШ.

За інформацією Генштабу, ворог вдарив по позиціях українських захисників близько 4800 разів, запустив 2234 дрони-камікадзе.

Крім того, у ГШ оновили дані про втрати окупантів.