Кому в Харькове и области готовы платить более 55 тыс. грн: вакансии недели
По состоянию на 6 марта в Харьковской области актуальны 2379 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия врача физической и реабилитационной медицины с зарплатой в 56 тысяч гривен. Главный энергетик будет иметь 27 тысяч, а машинист составителя асфальтобетона – 25400.
Аппаратчик приготовления химических растворов будет зарабатывать 25 тысяч, бухгалтер – 23 тысячи, контролер-приемщик – 22 тысячи, администратор – 20 тысяч, эвакуатор – 19900, маркетолог – 18 тысяч, а инженер по качеству – 14500.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 6 марта в Харьковской области актуальны 2379 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".