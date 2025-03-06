Кому в Харькове и области готовы платить более 55 тыс. грн: вакансии недели

По состоянию на 6 марта в Харьковской области актуальны 2379 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия врача физической и реабилитационной медицины с зарплатой в 56 тысяч гривен. Главный энергетик будет иметь 27 тысяч, а машинист составителя асфальтобетона – 25400.

Аппаратчик приготовления химических растворов будет зарабатывать 25 тысяч, бухгалтер – 23 тысячи, контролер-приемщик – 22 тысячи, администратор – 20 тысяч, эвакуатор – 19900, маркетолог – 18 тысяч, а инженер по качеству – 14500.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.