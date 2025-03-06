Кому в Харкові та області готові платити понад 55 тис. грн: вакансії тижня
Станом на 6 березня в Харківській області актуальні 2379 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія лікаря фізичної та реабілітаційної медицини із зарплатою 56 тисяч гривень. Головний енергетик матиме 27 тисяч, а машиніст укладача асфальтобетону – 25400.
Апаратник приготування хімічних розчинів зароблятиме 25 тисяч, бухгалтер – 23 тисячі, контролер-приймальник – 22 тисячі, адміністратор – 20 тисяч, евакуатор – 19900, маркетолог – 18 тисяч, а інженер з якості – 14500.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 6 березня в Харківській області актуальні 2379 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості".