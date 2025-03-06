ОТГВ «Харьков»: за сутки РФ потеряла 37 военных, артсистемы и РЭБ

По оценке ОТГВ «Харьков», оперативная ситуация на севере Харьковщины существенных изменений не претерпела и остается сложной.

Украинские защитники сообщили, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли два ракетных, три авиационных удара с применением шести КАБ, привлекли 59 дронов-камикадзе, также произвели 441 обстрел позиций украинских воинов.

Шесть раз ВС РФ атаковали в районе Волчанск и в сторону Петро-Ивановки, все штурмы СОУ успешно отбили.

За прошедшие сутки враг потерял 37 человек, из них 15 – безвозвратными.

Также на Харьковском направлении россияне потеряли уничтоженными и поврежденными 49 единиц вооружения и военной техники, из них: две артсистемы, шесть автомобилей, семь единиц спецтехники, средство РЭБ и 34 БпЛА.

Уничтожено: 42 укрытия для личного состава и два места хранения боеприпасов.