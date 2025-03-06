ОТГВ «Харьков»: за сутки РФ потеряла 37 военных, артсистемы и РЭБ
По оценке ОТГВ «Харьков», оперативная ситуация на севере Харьковщины существенных изменений не претерпела и остается сложной.
Украинские защитники сообщили, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли два ракетных, три авиационных удара с применением шести КАБ, привлекли 59 дронов-камикадзе, также произвели 441 обстрел позиций украинских воинов.
Шесть раз ВС РФ атаковали в районе Волчанск и в сторону Петро-Ивановки, все штурмы СОУ успешно отбили.
За прошедшие сутки враг потерял 37 человек, из них 15 – безвозвратными.
Также на Харьковском направлении россияне потеряли уничтоженными и поврежденными 49 единиц вооружения и военной техники, из них: две артсистемы, шесть автомобилей, семь единиц спецтехники, средство РЭБ и 34 БпЛА.
Уничтожено: 42 укрытия для личного состава и два места хранения боеприпасов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, КАБ, ОТГВ "Харьков", север Харьковщины, фронт;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По оценке ОТГВ «Харьков», оперативная ситуация на севере Харьковщины существенных изменений не претерпела и остается сложной.".