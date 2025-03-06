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Девять раз пытались прорваться россияне на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Украина 08:22   06.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Девять раз пытались прорваться россияне на Харьковщине – Генштаб ВСУ

О боях на севере Харьковской области, а также – на Купянщине рассказали утром 6 марта в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении в течение суток зафиксировали шесть боев в районе Волчанска. На Купянском – россияне атаковали позиции украинских военных трижды.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Голубовка и Загрызово», – отметили в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на Колодежное и Гоптовку.

Кроме того, в ГШ обновили информацию о потерях ВС РФ:

Читайте также: В ISW опровергли захват россиянами КПП на севере от Харькова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 08:22;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на севере Харьковской области, а также – на Купянщине рассказали утром 6 марта в Генштабе ВСУ.".