Девять раз пытались прорваться россияне на Харьковщине – Генштаб ВСУ
О боях на севере Харьковской области, а также – на Купянщине рассказали утром 6 марта в Генштабе ВСУ.
На Харьковском направлении в течение суток зафиксировали шесть боев в районе Волчанска. На Купянском – россияне атаковали позиции украинских военных трижды.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Голубовка и Загрызово», – отметили в ГШ.
Также враг сбросил авиабомбы на Колодежное и Гоптовку.
Кроме того, в ГШ обновили информацию о потерях ВС РФ:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, война, генштаб, фронт;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 08:22;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на севере Харьковской области, а также – на Купянщине рассказали утром 6 марта в Генштабе ВСУ.".