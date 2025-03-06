Дев’ять разів намагалися прорватися росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Про бої на півночі Харківської області, а також – на Куп’янщині розповіли вранці 6 березня у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку протягом доби зафіксували шість боїв у районі Вовчанська. На Куп’янському – росіяни атакували позиції українських військових тричі.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Голубівка та Загризове”, – зазначили у ГШ.

Також ворог скинув авіабомби на Колодяжне та Гоптівку.

Крім того, у ГШ оновили інформацію про втрати ЗС РФ: