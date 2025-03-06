ОТУВ «Харків»: за добу РФ втратила 37 військових, артсистеми та РЕБ
За оцінкою ОТУВ «Харків», оперативна ситуація на півночі Харківщини істотних змін не зазнала і залишається складною.
Українські захисники повідомили, що минулої доби окупанти завдали двох ракетних, трьох авіаційних ударів із застосуванням шістьох КАБів, залучили 59 дронів-камікадзе, також здійснили 441 обстріл позицій українських воїнів.
Шість разів ЗС РФ атакували в районі Вовчанська та у бік Петро-Іванівки, усі штурми СОУ успішно відбили.
За минулу добу ворог втратив 37 осіб, з них 15 – безповоротними.
Також на Харківському нашому напрямку росіяни втратили знищеними та пошкодженими 49 одиниць озброєння та військової техніки, з них: дві артсистеми, шість автомобілів, сім одиниць спецтехніки, засіб РЕБ та 34 БпЛА.
Знищено: 42 укриття для особового складу та два місця зберігання боєприпасів.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, КАБ, ОТГВ "Харьков", север Харьковщины, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 12:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За оцінкою ОТУВ «Харків», оперативна ситуація на півночі Харківщини істотних змін не зазнала і залишається складною.".