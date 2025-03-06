«Зеленая» зона расширилась на севере Харьковщины — DeepState обновил карты
Аналитики проекта «DeepState» уточнили границы освобожденной территории на севере Харьковской области.
В частности, изменились границы территории, которая, по оценкам аналитиков, была оккупирована россиянами в 2022 году, а затем отбита во время Харьковского контрнаступления. На карте появилась «зеленая» (освобожденная) зона возле населенного пункта Билаши.
Напомним, накануне аналитики проекта «DeepState» сообщали хорошие новости с фронта на Харьковщине. По их данным, Силы обороны Украины отбросили врага на правом берегу Оскола – в районе Западного. Отмечалось, защитники пытаются стабилизировать ситуацию в этом районе. В то же время, россиянам не удается захватить Фиголовку, а также продвинуться в направлении Кондрашовки и Голубовки. По оценке аналитиков, ситуация на этом участке фронта в последнее время в целом улучшается. В том числе – благодаря изменениям в организационной структуре. В «DeepState» надеятся, что положительная динамика сохранится.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: DeepState, война, карта, север Харьковщины, фронт;
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2025 в 14:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта «DeepState» уточнили границы освобожденной территории на севере Харьковской области.".