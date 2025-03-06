«Зелена» зона розширилась на півночі Харківщини – DeepState оновив карти
Аналітики проєкту «DeepState» уточнили межі визволеної території на півночі Харківщині.
Зокрема, змінилися межі території, яка, за оцінками аналітиків, була окупована росіянами у 2022 році, а потім відбита під час Харківського контрнаступу. На мапі з’явилась «зелена» (звільнена) зона біля населеного пункту Білаші.
Нагадаємо, напередодні аналітики проєкту «DeepState» повідомляли хороші новини з фронту на Харківщині. За їхніми даними, Сили оборони України відкинули ворога на правому березі Осколу – в районі Западного. Зазначалось, що захисники намагаються стабілізувати ситуацію в цьому районі. Водночас росіянам не вдається захопити Фиголівку, а також просунутися в напрямку Кіндрашівки та Голубівки. За оцінкою аналітиків, ситуація на цій ділянці фронту останнім часом загалом покращується. У тому числі – завдяки змінам в організаційній структурі. У «DeepState» висловили сподівання, що позитивна динаміка збережеться.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: DeepState, війна, карта, север Харьковщины, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 14:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики проєкту «DeepState» уточнили межі визволеної території на півночі Харківщині.".