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«Зелена» зона розширилась на півночі Харківщини – DeepState оновив карти

Фронт 14:50   06.03.2025
Вікторія Яковенко
«Зелена» зона розширилась на півночі Харківщини – DeepState оновив карти

Аналітики проєкту «DeepState» уточнили межі визволеної території на півночі Харківщині.

Зокрема, змінилися межі території, яка, за оцінками аналітиків, була окупована росіянами у 2022 році, а потім відбита під час Харківського контрнаступу. На мапі з’явилась «зелена» (звільнена) зона біля населеного пункту Білаші.

фронт Харьковщина
Карта станом на 05.03.2025/«DeepState»
фронт Харьковщина
Карта станом на 06.03.2025/«DeepState»

Нагадаємо, напередодні аналітики проєкту «DeepState» повідомляли хороші новини з фронту на Харківщині. За їхніми даними, Сили оборони України відкинули ворога на правому березі Осколу – в районі Западного. Зазначалось, що захисники намагаються стабілізувати ситуацію в цьому районі. Водночас росіянам не вдається захопити Фиголівку, а також просунутися в напрямку Кіндрашівки та Голубівки. За оцінкою аналітиків, ситуація на цій ділянці фронту останнім часом загалом покращується. У тому числі – завдяки змінам в організаційній структурі. У «DeepState» висловили сподівання, що позитивна динаміка збережеться.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: ««Зелена» зона розширилась на півночі Харківщини – DeepState оновив карти»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2025 в 14:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики проєкту «DeepState» уточнили межі визволеної території на півночі Харківщині.".