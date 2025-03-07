Днем до 15 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 8 марта
Фото: Василий Голосный
В субботу, 8 марта, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, днем — от 13 до 15, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 1 мороза до 4 тепла, дневная — от 10 до 15.
Ветер переменных направлений — 3 — 8 м/с.
Читайте также: Сколько стоят цветы в Харькове накануне 8 марта и откуда их везут (цены, фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Днем до 15 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 8 марта»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 18:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 8 марта, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.".