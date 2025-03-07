Днем до 15 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 8 марта

В субботу, 8 марта, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, днем — от 13 до 15, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 1 мороза до 4 тепла, дневная — от 10 до 15.

Ветер переменных направлений — 3 — 8 м/с.