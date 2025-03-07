Удень до 15 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 8 березня
Фото: Василь Голосний
У суботу, 8 березня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, вдень – від 13 до 15, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 1 морозу до 4 тепла, денна – від 10 до 15.
Вітер змінних напрямків – 3-8 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2025 в 18:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 8 березня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.".