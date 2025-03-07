Удень до 15 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 8 березня

У суботу, 8 березня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, вдень – від 13 до 15, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 1 морозу до 4 тепла, денна – від 10 до 15.

Вітер змінних напрямків – 3-8 м/с.