Идет бой на Харьковском направлении — Генштаб ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении Силы обороны отбивали два вражеских штурма вблизи Волчанска. Один бой продолжается, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Кроме этого, враг ударил управляемыми авиабомбами в районе Малой Волчьей.
На Купянском направлении противник в течение дня пять раз пытался продвинуться к позициям украинских защитников в районах Лозовой, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Богуславки, получил отпор.
От артиллерийских обстрелов пострадал поселок Возрожденовское Харьковской области.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, бой, война, Генштаб ВСУ, купянское направление, фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 16:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении Силы обороны отбивали два вражеских штурма вблизи Волчанска. Один бой продолжается, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".