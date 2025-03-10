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Идет бой на Харьковском направлении — Генштаб ВСУ на 16:00

Фронт 16:45   10.03.2025
Виктория Яковенко
Идет бой на Харьковском направлении — Генштаб ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении Силы обороны отбивали два вражеских штурма вблизи Волчанска. Один бой продолжается, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Кроме этого, враг ударил управляемыми авиабомбами в районе Малой Волчьей.

На Купянском направлении противник в течение дня пять раз пытался продвинуться к позициям украинских защитников в районах Лозовой, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Богуславки, получил отпор.

От артиллерийских обстрелов пострадал поселок Возрожденовское Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 16:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении Силы обороны отбивали два вражеских штурма вблизи Волчанска. Один бой продолжается, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".