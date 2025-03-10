Йде бій на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ на 16:00

На Харківському напрямку Сили оборони відбивали два ворожі штурми поблизу Вовчанська. Один бій ще триває, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Крім цього, ворог вдарив керованими авіабомбами в районі Малої Вовчої.

На Куп’янському напрямку супротивник впродовж дня п’ять разів намагався просунутися до позицій українських захисників в районах Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки, отримав відсіч.

Від артилерійських обстрілів постраждало селище Відродженівське Харківської області.