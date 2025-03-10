Йде бій на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку Сили оборони відбивали два ворожі штурми поблизу Вовчанська. Один бій ще триває, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Крім цього, ворог вдарив керованими авіабомбами в районі Малої Вовчої.
На Куп’янському напрямку супротивник впродовж дня п’ять разів намагався просунутися до позицій українських захисників в районах Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки, отримав відсіч.
Від артилерійських обстрілів постраждало селище Відродженівське Харківської області.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, бой, війна, Генштаб ЗСУ, купянское направление, фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 16:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку Сили оборони відбивали два ворожі штурми поблизу Вовчанська. Один бій ще триває, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".