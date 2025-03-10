Прогноз погоды 11 марта в Харькове и области: утром туман, днем до 17 тепла
Прогноз погоды на завтра, 11 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха: от 1° мороза❄️ до 4° тепла, днем 12 — 17°.
По городу: Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 2° тепла, днем 14 — 16°.
Читайте также: Терехов рассказал, куда денут переселенцев из общежитий Харькова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Прогноз погоды 11 марта в Харькове и области: утром туман, днем до 17 тепла»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 19:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 11 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".