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Прогноз погоды 11 марта в Харькове и области: утром туман, днем ​​до 17 тепла

Погода 19:55   10.03.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды 11 марта в Харькове и области: утром туман, днем ​​до 17 тепла

Прогноз погоды на завтра, 11 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха: от 1° мороза❄️ до 4° тепла, днем ​​12 — 17°.

По городу: Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 2° тепла, днем ​​14 — 16°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 19:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 11 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".