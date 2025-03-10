Прогноз погоды 11 марта в Харькове и области: утром туман, днем ​​до 17 тепла

Прогноз погоды на завтра, 11 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха: от 1° мороза❄️ до 4° тепла, днем ​​12 — 17°.

По городу: Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха: ночью 0 — 2° тепла, днем ​​14 — 16°.