Прогноз погоди 11 березня у Харкові й області: вранці туман, вдень до 17 тепла
Прогноз погоди на завтра, 11 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці слабкий туман🌫.
Вітер південний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: від 1° морозу❄️ до 4° тепла, вдень 12 – 17°.
По місту: Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці слабкий туман🌫.
Вітер південний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 0 – 2° тепла, вдень 14 – 16°.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 19:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 11 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".