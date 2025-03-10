Прогноз погоди 11 березня у Харкові й області: вранці туман, вдень до 17 тепла

Прогноз погоди на завтра, 11 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер південний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: від 1° морозу❄️ до 4° тепла, вдень 12 – 17°.

По місту: Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер південний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 0 – 2° тепла, вдень 14 – 16°.

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