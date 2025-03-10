Live
  • Пн 10.03.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 41.21
  • EUR 44.73

Прогноз погоди 11 березня у Харкові й області: вранці туман, вдень до 17 тепла

Погода 19:55   10.03.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди 11 березня у Харкові й області: вранці туман, вдень до 17 тепла

Прогноз погоди на завтра, 11 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер південний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: від 1° морозу❄️ до 4° тепла, вдень 12 – 17°.

 

По місту: Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер південний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 0 – 2° тепла, вдень 14 – 16°.

Читайте також: Терехов повідомив про гарний меседж від USAID для Харкова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Перша комунальна мобільна аптека запрацювала на Харківщині
Перша комунальна мобільна аптека запрацювала на Харківщині
10.03.2025, 20:37
Троє рибалок за добу провалилися під кригу на Харківщині – врятували не всіх
Троє рибалок за добу провалилися під кригу на Харківщині – врятували не всіх
09.03.2025, 18:25
Прогноз погоди 11 березня у Харкові й області: вранці туман, вдень до 17 тепла
Прогноз погоди 11 березня у Харкові й області: вранці туман, вдень до 17 тепла
10.03.2025, 19:55
Росіяни накопичують сили для початку штурмів на Куп’янському напрямку – ISW
Росіяни накопичують сили для початку штурмів на Куп’янському напрямку – ISW
10.03.2025, 07:23
Чи відключать у Харкові опалення раніше через теплу погоду, відповів Терехов
Чи відключать у Харкові опалення раніше через теплу погоду, відповів Терехов
10.03.2025, 12:42
Терехов: Проблем із роботою немає у Харкові, є проблеми з зарплатами
Терехов: Проблем із роботою немає у Харкові, є проблеми з зарплатами
09.03.2025, 12:39

Новини за темою:

20:15
Прогноз погоди на 10 березня у Харкові та області: вдень до 16 тепла
20:18
Прогноз погоди на 6 березня у Харкові та області: до 13 градусів тепла удень
19:42
Прогноз погоди 28 лютого у Харкові та області – прогріється до 0 градусів
20:00
Прогноз погоди на 27 лютого у Харкові та області: вночі до 16 морозу
21:58
Прогноз погоди на 26 лютого у Харкові та області: морози будуть слабшати

Ви читали новину: «Прогноз погоди 11 березня у Харкові й області: вранці туман, вдень до 17 тепла»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 19:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 11 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".