Сколько военных и техники потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины — ВСУ
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной, сообщили в ОТГВ «Харьков».
По данным украинских защитников, за прошедшие сутки оккупанты нанесли четыре авиационных удара с применением восьми КАБов, задействовали 79 дронов-камикадзе, также совершили 537 обстрелов позиций воинов ВСУ.
Шесть попыток врага атаковать в районе Волчанского СОУ успешно отбили.
За прошедшие сутки враг потерял 66 человек, из них 24 – безвозвратными.
Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 90 единиц вооружения и военной техники, из них танк, четыре артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, девять автомобилей, 10 единиц спецтехники и 65 БпЛА.
Уничтожены: 58 укрытий для личного состава и три места хранения боеприпасов.
Читайте также: ВСУ успешно контратаковали на Харьковщине: где восстановили позиции
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, ОТГВ "Харьков", фронт, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сколько военных и техники потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины — ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 12:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной, сообщили в ОТГВ «Харьков».".