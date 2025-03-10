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Сколько военных и техники потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины — ВСУ

Фронт 12:32   10.03.2025
Виктория Яковенко
Сколько военных и техники потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины — ВСУ Фото: ОТГВ «Харьков»

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной, сообщили в ОТГВ «Харьков».

По данным украинских защитников, за прошедшие сутки оккупанты нанесли четыре авиационных удара с применением восьми КАБов, задействовали 79 дронов-камикадзе, также совершили 537 обстрелов позиций воинов ВСУ.

Шесть попыток врага атаковать в районе Волчанского СОУ успешно отбили.

За прошедшие сутки враг потерял 66 человек, из них 24 – безвозвратными.

Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 90 единиц вооружения и военной техники, из них танк, четыре артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, девять автомобилей, 10 единиц спецтехники и 65 БпЛА.

Уничтожены: 58 укрытий для личного состава и три места хранения боеприпасов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 12:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной, сообщили в ОТГВ «Харьков».".