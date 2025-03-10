Скільки військових і техніки втратила РФ за добу на півночі Харківщини – ЗСУ
Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною, повідомили в ОТУВ «Харків».
За даними українських захисників, минулої доби окупанти завдали чотири авіаційні удари із застосуванням вісьмох КАБів, задіяли 79 дронів-камікадзе, також здійснили 537 обстрілів позицій воїнів ЗСУ.
Шість спроб ворога атакувати в районі Вовчанська СОУ успішно відбили.
За минулу добу ворог втратив 66 осіб, з них 24 – безповоротними.
Також на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 90 одиниць озброєння та військової техніки, з них: танк, чотири артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, дев’ять автомобілів, 10 одиниць спецтехніки та 65 БпЛА.
Знищено: 58 укриттів для особового складу та три місця зберігання боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 12:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною, повідомили в ОТУВ «Харків».".