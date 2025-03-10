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Скільки військових і техніки втратила РФ за добу на півночі Харківщини – ЗСУ

Фронт 12:32   10.03.2025
Вікторія Яковенко
Скільки військових і техніки втратила РФ за добу на півночі Харківщини – ЗСУ Фото: ОТУВ “Харків”

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною, повідомили в ОТУВ «Харків».

За даними українських захисників, минулої доби окупанти завдали чотири авіаційні удари із застосуванням вісьмох КАБів, задіяли 79 дронів-камікадзе, також здійснили 537 обстрілів позицій воїнів ЗСУ.

Шість спроб ворога атакувати в районі Вовчанська СОУ успішно відбили.

За минулу добу ворог втратив 66 осіб, з них 24 – безповоротними.

Також на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 90 одиниць озброєння та військової техніки, з них: танк, чотири артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, дев’ять автомобілів, 10 одиниць спецтехніки та 65 БпЛА.

Знищено: 58 укриттів для особового складу та три місця зберігання боєприпасів.

Читайте також: ЗСУ успішно контратакували на Харківщині: де відновили позиції

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 12:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною, повідомили в ОТУВ «Харків».".