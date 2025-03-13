Работа в Харькове и области: зарплаты до 30 тысяч гривен, актуальные вакансии
По состоянию на 13 марта в Харьковской области актуальны 2409 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия учителя общеобразовательного учреждения с зарплатой 30 тысяч гривен. Экономист планирования будет иметь 29900, а врач ветеринарной медицины — 25 тысяч.
Инспектор по кадрам будет зарабатывать 24 тысячи, главный государственный аудитор – 23400, инспектор инспекции энергонадзора – 21600, доводчик-притирщик – 20 тысяч, инженер-исследователь – 19 900, техник по эксплуатации солнечных энергетических установок – 18 тысяч, а оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм – 15 тысяч.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 12:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 13 марта в Харьковской области актуальны 2409 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".