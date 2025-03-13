Робота у Харкові й області: зарплати до 30 тисяч гривень, актуальні вакансії
Станом на 13 березня у Харківській області актуальні 2409 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія вчителя закладу загальної середньої освіти із зарплатою 30 тисяч гривень. Економіст з планування матиме 29900, а лікар ветеринарної медицини – 25 тисяч.
Інспектор з кадрів зароблятиме 24 тисяч, головний державний аудитор – 23400, інспектор інспекції енергонагляду – 21600, доводжувач-притирник – 20 тисяч, інженер-дослідник – 19900, технік з експлуатації сонячних енергетичних установок – 18 тисяч, а оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм – 15 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 12:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 13 березня у Харківській області актуальні 2409 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".