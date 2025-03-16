Утром в Чугуевском районе в огне погибла женщина – подробности от ГСЧС

О пожарах, которые произошли в течение суток, рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего за сутки у спасателей было 73 оперативных выезда, 56 из них – на ликвидацию пожаров.

«За сутки на Харьковщине зафиксировано 4 пожара, вызванные вражескими обстрелами в Изюмском районе области. Из них 3 возникли в природных экосистемах. Около 21:50 враг атаковал г. Изюм ударными БпЛА. Пожары оперативно ликвидированы подразделениями ГСЧС», – пишут пожарные.

А в 05:46 в поселке Слобожанское Чугуевского района возник бытовой пожар.

«Там горели домашние вещи на площади 4 м. кв. В очаге пожара пожарные обнаружили тело 50-летней женщины. Причина возникновения возгорания устанавливается», – отметили в ГСЧС.

Также спасатели ликвидировали 42 возгорания в природных экосистемах региона.