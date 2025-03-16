Уранці в Чугуївському районі у вогні загинула жінка – подробиці від ДСНС

Про пожежі, що сталися протягом доби, розповіли у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Всього за добу у рятувальників було 73 оперативні виїзди, 56 з них – на ліквідацію пожеж.

“За добу на Харківщині зафіксовано 4 пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Ізюмському районі області. З них 3 виникли у природних екосистемах. Близько 21:50 ворог атакував м. Ізюм ударними БпЛА. Пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС”, – пишуть рятувальники.

А о 05:46 у селищі Слобожанське Чугуївського району виникла побутова пожежа.

“Там горіли домашні речі на площі 4 м. кв. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 50-річної жінки. Причина виникнення загоряння встановлюється”, – зазначили у ДСНС.

Також рятувальники ліквідували 42 загоряння у природних екосистемах регіону.