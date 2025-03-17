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Более сотни военных потеряла РФ за сутки на Харьковском направлении — ВСУ

Фронт 13:11   17.03.2025
Виктория Яковенко
Более сотни военных потеряла РФ за сутки на Харьковском направлении — ВСУ Фото: ОТГВ «Харьков»

За прошедшие сутки оккупанты нанесли девять авиационных ударов с применением 17 КАБов, задействовали 69 дронов-камикадзе, а также осуществили 496 обстрелов позиций защитников Украины, сообщили в ОТГВ «Харьков».

СОУ успешно отбили пять попыток врага атаковать в районах Волчанска, Каменки и в сторону Кутьковки.

Защитники отметили, что за прошедшие сутки противник потерял 105 человек, из них 51 – безвозвратными.

Также на Харьковском направлении россияне потеряли уничтоженными и поврежденными 39 единиц вооружения и военной техники, из них: три артсистемы, автомобиль, пять единиц спецтехники и 30 БпЛА.

Уничтожены: 76 укрытий для личного состава и пять мест хранения боеприпасов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 13:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки оккупанты нанесли девять авиационных ударов с применением 17 КАБов, задействовали 69 дронов-камикадзе, а также осуществили 496 обстрелов позиций.".