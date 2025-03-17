Враг активизировался на Купянщине: за сутки 11 боев – Генштаб ВСУ
О боях на Харьковском и Купянском направлении рассказали в утренней сводке за 17 марта в Генштабе ВСУ.
На севере области зафиксировали пять атак ВС РФ в районе Волчанска. А на Купянском направлении россияне штурмовали позиции украинских защитников 11 раз.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Богуславки, Лозовой, Загрызово и в направлении Купянска и Голубовки», – уточнили в ГШ.
Также россияне сбросили авиабомбу на Уды.
Потери врага, по информации Генштаба, на сегодняшний день следующие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, фронт;
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 08:07;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении рассказали в утренней сводке за 17 марта в Генштабе ВСУ.".