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Ворог активізувався на Куп’янщині: за добу 11 боїв – Генштаб ЗСУ

Україна 08:07   17.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ворог активізувався на Куп’янщині: за добу 11 боїв – Генштаб ЗСУ

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку розповіли у ранковому зведенні за 17 березня у Генштабі ЗСУ.

На півночі області зафіксували п’ять атак ЗС РФ у районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку росіяни штурмували позиції українських захисників 11 разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового та в напрямку Куп’янська і Голубівки”, – уточнили в ГШ.

Також росіяни скинули авіабомбу на Уди.

Втрати ворога, за інформацією Генштабу, сьогодні такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 08:07;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку розповіли у ранковому зведенні за 17 березня у Генштабі ЗСУ.".