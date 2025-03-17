Ворог активізувався на Куп’янщині: за добу 11 боїв – Генштаб ЗСУ

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку розповіли у ранковому зведенні за 17 березня у Генштабі ЗСУ.

На півночі області зафіксували п’ять атак ЗС РФ у районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку росіяни штурмували позиції українських захисників 11 разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового та в напрямку Куп’янська і Голубівки”, – уточнили в ГШ.

Також росіяни скинули авіабомбу на Уди.

Втрати ворога, за інформацією Генштабу, сьогодні такі: