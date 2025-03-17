Ворог активізувався на Куп’янщині: за добу 11 боїв – Генштаб ЗСУ
Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку розповіли у ранковому зведенні за 17 березня у Генштабі ЗСУ.
На півночі області зафіксували п’ять атак ЗС РФ у районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку росіяни штурмували позиції українських захисників 11 разів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового та в напрямку Куп’янська і Голубівки”, – уточнили в ГШ.
Також росіяни скинули авіабомбу на Уди.
Втрати ворога, за інформацією Генштабу, сьогодні такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 08:07;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку розповіли у ранковому зведенні за 17 березня у Генштабі ЗСУ.".