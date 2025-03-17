Понад сотню військових втратила РФ за добу на Харківському напрямку – ЗСУ

Минулої доби окупанти завдали дев’ять авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБів, задіяли 69 дронів-камікадзе, а також здійснили 496 обстрілів позицій захисників України, повідомили в ОТУВ «Харків».

СОУ успішно відбили п’ять спроб ворога атакувати в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Кутьківки.

Захисники зазначили, що за минулу добу супротивник втратив 105 осіб, з них 51 – безповоротними.

Також на Харківському напрямку росіяни втратили знищеними та пошкодженими 39 одиниць озброєння та військової техніки, з них: три артсистеми, автомобіль, п’ять одиниць спецтехніки та 30 БпЛА.

Знищено: 76 укриттів для особового складу та п’ять місць зберігання боєприпасів.