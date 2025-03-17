Дрон копов выследил «черного» лесоруба на Харьковщине (фото)

В Малиновской громаде полицейские с помощью БпЛА разоблачили мужчину, который, вероятно, незаконно пилил деревья в заповеднике.

«При проведении отработки, направленной на противодействие незаконным порубкам леса полицейские офицеры Малиновской громады обнаружили мужчину, который пилил деревья. Для документирования преступления на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа», – рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На месте правоохранители обнаружили 52-летнего местного жителя. Отмечается, что он не смог предоставить полицейским никаких документов, подтверждающие законность порубки леса.

Древесину и бензопилу копы изъяли.

Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 246 (незаконная порубка леса) УКУ.