Дрон копов выследил «черного» лесоруба на Харьковщине (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Малиновской громаде полицейские с помощью БпЛА разоблачили мужчину, который, вероятно, незаконно пилил деревья в заповеднике.
«При проведении отработки, направленной на противодействие незаконным порубкам леса полицейские офицеры Малиновской громады обнаружили мужчину, который пилил деревья. Для документирования преступления на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа», – рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На месте правоохранители обнаружили 52-летнего местного жителя. Отмечается, что он не смог предоставить полицейским никаких документов, подтверждающие законность порубки леса.
Древесину и бензопилу копы изъяли.
Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 246 (незаконная порубка леса) УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дрон, лесоруб, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 16:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Малиновской громаде полицейские с помощью БпЛА разоблачили мужчину, который, вероятно, незаконно пилил деревья в заповеднике.".