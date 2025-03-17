Дрон копів вистежив «чорного» лісоруба на Харківщині (фото)

У Малинівськой громаді поліцейські за допомогою БпЛА викрили чоловіка, який, ймовірно, незаконно пиляв дерева у заповіднику.

«Під час проведення відпрацювання, спрямованого на протидію незаконним порубкам лісу поліцейські офіцери Малинівської громади виявили чоловіка, який пиляв дерева. Для документування злочину на місце події виїжджала слідчо-оперативна група», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місці правоохоронці виявили 52-річного місцевого мешканця. Зазначається, що він не зміг надати поліцейським жодних документів, що підтверджують законність порубки лісу.

Деревину та бензопилу копи вилучили.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 246 (незаконна порубка лісу) ККУ.