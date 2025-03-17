Пожизненное грозит полицейскому из Двуречной, который сбежал в РФ
По данным Харьковской облпрокуратуры, полицейский добровольно согласился работать на РФ во время оккупации Двуречной.
Во время оккупации поселка фигурант получил должность «и.о. старшего следователя следственного отдела», уточнили в прокуратуре. У подозреваемого был даже некоторый «карьерный рост», отмечают правоохранители. Так вскоре оккупанты назначили вероятного предателя уже «старшим следователем отдела по расследованию преступлений против личности следственного управления».
«Во время своей «службы» фигурант занимался оформлением документов по законодательству государства-агрессора. За развитие оккупационной «правоохранительной системы» он получал ежемесячно 60 тысяч российских рублей», – пишут в прокуратуре.
Перед деоккупацией Двуречной фигурант сбежал в РФ. Теперь его будут судить заочно и, если вину докажут, – мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: коллаорант, полицейский, предатель;
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 11:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Харьковской облпрокуратуры, полицейский добровольно согласился работать на РФ во время оккупации Двуречной.".