Довічне загрожує поліцейському із Дворічної, який утік до РФ

За даними Харківської облпрокуратури, поліцейський добровільно погодився працювати на РФ під час окупації Дворічної.

Під час окупації селища фігурант отримав посаду “и.о. старшего следователя следственного отдела“, уточнили у прокуратурі. У підозрюваного було навіть деяке “кар’єрне зрістання”, зазначають правоохоронці. Так незабаром окупанти призначили ймовірного зрадника вже “старшим следователем отдела по расследованию преступлений против личности следственного управления”.

“Під час своєї «служби» фігурант займався оформленням документів за законодавством держави-агресора. За розбудову окупаційної «правоохоронної системи» він отримував щомісячно 60 тисяч російських рублів“, – пишуть у прокуратурі.

Перед деокупацією Дворічної фігурант втік до РФ. Тепер його судитимуть заочно і, якщо провину доведуть, – чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.