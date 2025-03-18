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За границу – за $7 тысяч: жителя Дергачей подозревают в «помощи» уклонистам

Общество 13:15   18.03.2025
Виктория Яковенко
За границу – за $7 тысяч: жителя Дергачей подозревают в «помощи» уклонистам Фото: Владислав Абдула

Правоохранители разоблачили в Харьковской области очередную схему уклонения от мобилизации.

По данным Харьковской областной прокуратуры, план побега из Украины для семи мужчин призывного возраста в начале февраля разработал житель города Дергачи.

Стоимость «услуги» с одного уклониста составляла 7 тысяч долларов, рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«В эту сумму входила подготовка полного «пакета услуг», в частности детальный «маршрут» побега в соседнюю страну, билеты на поезд в Ужгород и фиктивные медицинские направления, которые якобы позволяют избежать мобилизации во время перемещения по территории Украины. По желанию «клиент» мог воспользоваться «расширенным сервисом», где за дополнительные 1100 долларов его будут сопровождать уже на территории страны Европы», — установили правоохранители.

Сначала фигурант получил 14 тысяч гривен на билеты и медицинские направления. Поездка была запланирована на 14 марта, добавили в прокуратуре.

«В тот день перед отправлением поезда фигурант сказал, что ему нужно получить сумму за пакет услуг для шести военнообязанных и пойти в отделение банка проверить их подлинность. Дельцу передали 48600 долларов. Однако в банк он зайти не успел: мужчину задержали правоохранители», — отметили в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УКУ, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Сейчас фигурант – в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Правоохранители добавили: на железнодорожном вокзале остановили и семерых мужчин, которые, вероятно, хотели воспользоваться схемой фигуранта. Решается вопрос о юридической квалификации их действий.

схема для уклонистов на Харьковщине
Фото: Владислав Абдула

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 13:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в Харьковской области очередную схему уклонения от мобилизации.".