За кордон – за $7 тисяч: жителя Дергачів підозрюють у «допомозі» ухилянтам

Правоохоронці викрили на Харківщині чергову схему ухилення від мобілізації.

За даними Харківської обласної прокуратури, план втечі з України для сімох чоловіків призовного віку на початку лютого розробив житель міста Дергачі.

Вартість «послуги» з одного ухилянта становила 7 тисяч доларів, розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

«У цю суму входила підготовка повного «пакету послуг», зокрема детальний «маршрут» втечі до сусідньої країни, квитки на потяг до Ужгорода та фіктивні медичні направлення, які нібито дають можливість уникнути мобілізації під час переміщення територією України. За бажанням, «клієнт» міг скористатись «розширеним сервісом», де за додаткові 1100 доларів його будуть супроводжувати вже на території країни Європи», – встановили правоохоронці.

Спочатку фігурант отримав 14 тисяч гривень на квитки та медичні направлення за сімох «клієнтів». Поїздка була запланована на 14 березня, додали в прокуратурі.

«Того дня перед відправленням потягу фігурант сказав, що йому потрібно отримати суму за «пакет послуг» для шістьох військовозобовʼязаних та піти до відділення банку перевірити їх справжність. Ділку передали 48600 доларів. Проте до банка він зайти не встиг: чоловіка затримали правоохоронці», – зазначили в прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі фігурант – у СІЗО. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Правоохоронці додали: на залізничному вокзалі зупинили і сімох чоловіків, які, ймовірно, хотіли скористатися схемою фігуранта. Вирішується питання щодо юридичної кваліфікації їхніх дій.