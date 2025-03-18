«Зробити» сина багатодітним, щоб урятувати від призову: схема в Харкові
В обласній прокуратурі заявили, що розкрили у Харкові злочинну схему.
За інформацією правоохоронців, події почали розгортатись ще восени минулого року. Тоді 61-річна мешканка Львова захотіла “врятувати” свого 31-річного сина від мобілізації. Діяти вирішила разом зі своєю подругою-акушеркою із Харкова.
“Вона розповіла, що у її 31-річного сина двоє дітей, він є особою призовного віку, підлягає мобілізації на особливий період і не має законних підстав для отримання відстрочки від призову. Львівʼянка попросила «врятувати» його від армії та захисту рідної держави”, – пояснили в прокуратурі.
І лікарка вирішила допомогти. Вона розшукала вагітну жінку та запропонувала їй за винагороду вказати у свідоцтві про народження дитини ім’я потенційного ухилянта. У прокуратурі акцентують: таким чином малюк став би його третьою дитиною, а отже чоловік міг отримати право на відстрочку від служби.
“У грудні 2024 року львівʼянка приїхала до Харкова та зустрілась з матірʼю її майбутнього «онука». Вона передала жінці 400 доларів США як частину винагороди за «допомогу». Також вона запевнила вагітну, що до досягнення дитиною трьох років щомісяця буде передавати гроші”, – зазначають правоохоронці.
Ще одну частину суми – 4200 гривень, – жінка відправила вагітній наприкінці грудня. А у лютому на світ з’явився хлопчик.
“Львівʼянка самостійно поїхала до Харкова з нотаріально посвідченою заявою від свого сина про визнання батьківства та довіреністю. 10 березня вона подала необхідні документи до одного із ЦНАПів у Харкові, де і була затримана правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України. Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Через декілька днів правоохоронці викрили й саму лікарку”, – додали правоохоронці.
Наразі акушерці готуються обрати запобіжний захід.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2025 в 11:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В обласній прокуратурі заявили, що розкрили у Харкові злочинну схему. ".