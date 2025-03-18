«Сделать» сына многодетным отцом, чтобы спасти от призыва: схема в Харькове

В областной прокуратуре заявили, что раскрыли в Харькове преступную схему.

По информации правоохранителей, события начали разворачиваться еще осенью прошлого года. Тогда 61-летняя жительница Львова захотела «спасти» своего 31-летнего сына от мобилизации. Действовать решила вместе со своей подругой-акушеркой из Харькова.

«Она рассказала, что у ее 31-летнего сына двое детей, он является лицом призывного возраста, подлежит мобилизации на особый период и не имеет законных оснований для получения отсрочки от призыва. Львовянка попросила «спасти» его от армии и защиты родного государства», – объяснили в прокуратуре.

И врач решила помочь. Она разыскала беременную женщину и предложила ей за вознаграждение указать в свидетельстве о рождении ребенка имя потенциального уклониста. В прокуратуре акцентируют: таким образом малыш стал бы его третьим ребенком, а значит – мужчина мог получить право на отсрочку от службы.

«В декабре 2024 года львовянка приехала в Харьков и встретилась с матерью ее будущего «внука». Она передала женщине 400 долларов США как часть вознаграждения за «помощь». Также она заверила беременную, что до достижения ребенком трех лет ежемесячно будет передавать деньги», – отмечают правоохранители.

Еще одну часть суммы – 4200 гривен, – женщина отправила беременной в конце декабря. А в феврале на свет появился мальчик.

«Львовянка самостоятельно поехала в Харьков с нотариально заверенным заявлением от своего сына о признании отцовства и доверенностью. 10 марта она подала необходимые документы в один из ЦПАУ в Харькове, где и была задержана правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Через несколько дней правоохранители разоблачили и врача», – добавили правоохранители.

На данный момент акушерке готовятся избрать меру пресечения.