Помогала врагу воровать украинский газ: жительницу Изюма «посадили» на 10 лет

Приговор получила 54-летняя жительница города Изюм на Харьковщине. Следствие доказало, что во время оккупации в 2022 году она сотрудничала с врагом.

Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что до полномасштабного вторжения РФ фигурантка работала инженером по охране труда местного участка АО «Харьковгаз».

В конце апреля 2022 года женщина согласилась на предложение врага возглавить так называемое «коммунальное предприятие «Изюмгаз», которое оккупанты создали на базе захваченного Изюмского участка газоснабжения, выяснили правоохранители.

«Злоумышленница организовывала самовольное увеличение добычи газа на Спиваковском государственном газовом месторождении вблизи Изюма, чтобы незаконно потреблять украинский газ для нужд оккупантов без учета газотранспортной системы Украины. Для этого она принимала меры по несанкционированному запуску новых скважин на этом месторождении», — отметили в СБУ.

Кроме того, добавили правоохранители, «КП», где руководила она, передало оккупантам большие объемы коммерческой информации украинского предприятия, что находилась на жестких дисках. В дальнейшем эти данные враг использовал против Украины.

«К тому же, новоиспеченная руководительница пыталась привлечь к сотрудничеству с врагом других оказавшихся в оккупации специалистов по газоснабжению. Впрочем, чаще всего получала отказ. В одном из случаев, когда супруги — специалисты газовой сферы вдвоем отказались от работы на врага, их обоих похитили и незаконно заключили в тюрьму российские военные. В течение десяти суток их избивали и пытали в специально обустроенной тюрьме на территории Изюма», — отметили в СБУ.

Женщину задержали в сентябре 2022-го. Суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору) и назначил ей 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Также ей запрещено занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления еще 10 лет.

Сейчас обвинительный приговор еще не вступил в законную силу, длится время на его апелляционное обжалование.