Допомагала ворогу красти український газ: жительку Ізюма «посадили»

Вирок отримала 54-річна мешканка міста Ізюм на Харківщині. Слідство довело, що під час окупації, у 2022 році, вона співпрацювала з ворогом.

Речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив, що до повномасштабного вторгнення РФ фігурантка працювала інженеркою з охорони праці місцевої дільниці АТ «Харківгаз».

Наприкінці квітня 2022-го жінка погодилась на пропозицію ворога очолити так зване «комунальне підприємство «Ізюмгаз», яке окупанти створили на базі захопленої Ізюмської дільниці газопостачання, з’ясували правоохоронці.

«Зловмисниця організовувала самовільне збільшення видобутку газу на Співаківському державному газовому родовищі поблизу Ізюма, щоб незаконно споживати український газ для потреб окупантів без обліку у газотранспортній системі України. Для цього вона вживала заходи до несанкціонованого запуску нових свердловин на цьому родовищі», – зазначили в СБУ.

Крім цього, додали правоохоронці, «КП», де керувала вона, передало окупантам великі обсяги комерційної інформації українського підприємства, що містилася на жорстких дисках. Надалі ці дані ворог використовував проти України.

«До того ж, новоспечена керівниця намагалася залучити до співпраці з ворогом інших фахівців з газопостачання, які опинилися в окупації. Втім, частіше за все отримувала відмову. В одному з випадків, коли подружжя фахівців газової сфери удвох відмовилося від роботи на ворога, їх обох викрали та незаконно ув’язнили російські військові. Протягом десяти діб їх били і катували у спеціально облаштованій в’язниці на території Ізюма», – зазначили в СБУ.

Жінку затримали у вересні 2022-го. Суд визнав її винною за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресорці) та призначив їй 10 років тюрми з конфіскацією майна. Також їй заборонено обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування впродовж ще 10 років.

Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.