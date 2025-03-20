Есть ли продвижения на Купянщине, о котором заявляет РФ, – рассказали в ISW
В сводке 20 марта аналитики Института изучения войны (ISW) констатировали, что все атаки россиян на Харьковщине вновь были успешно отбиты украинскими защитниками.
Который день враг пытался наступать в районе Волчанска. Однако успехов на Харьковском направлении у РФ до сих пор нет. Такая же ситуация и на Купянщине. Аналитики зафиксировали бои около Малой Шапковки, Двуречной и Петропавловки. Но линия фронта не изменилась.
«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись почти на один километр возле Каменки; до 400 метров по р. Оскол возле Двуречной (к северу от Купянска); до одного километра возле Петропавловки (к востоку от Купянска); и на Кондрашовку, Малую Шапковку (все на северо-запад от Купянска)», – отметили аналитики.
На Боровском направлении ВС РФ штурмовали позиции СОУ в районе Загрызово, Надежды и Новоегоровки. Все атаки успешно отбиты, добавили в Институте изучения войны.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, бои, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 07:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 20 марта аналитики Института изучения войны (ISW) констатировали, что все атаки россиян на Харьковщине вновь были успешно отбиты украинскими защитниками.".