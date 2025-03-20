Чи є просування на Куп’янщині, про яке заявляє РФ, – розповіли в ISW
У зведенні 20 березня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) констатували, що всі атаки росіян на Харківщині знову були успішно відбиті українськими захисниками.
Вчергове ворог намагався наступати у районі Вовчанська. Однак успіхів на Харківському напрямку у РФ досі немає. Така сама ситуація і на Куп’янщині. Аналітики зафіксували бої біля Малої Шапківки, Дворічної та Петропавлівки. Але лінія фронту не змінилася.
“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися майже на один кілометр біля Кам’янки; до 400 метрів по р. Оскіл біля Дворічної (на північ від Куп’янська); до одного кілометра біля Петропавлівки (на схід від Куп’янська); і на Кіндрашівку, Малу Шапківку (все на північний захід від Куп’янська)”, – зазначили аналітики.
На Борівському напрямку ЗС РФ штурмували позиції СОУ в районі Загризового, Надії та Новоєгорівки. Усі атаки успішно відбиті, додали в Інституті вивчення війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 07:47;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні 20 березня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) констатували, що всі атаки росіян на Харківщині знову були успішно відбиті українськими захисниками.".