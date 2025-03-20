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Мы скоро будем завершать отопительный сезон – мэр Харькова Терехов

Общество 12:50   20.03.2025
Виктория Яковенко
Мы скоро будем завершать отопительный сезон – мэр Харькова Терехов Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона подвел предварительные итоги, как прошел отопительный сезон в городе.

«Я бы его оценил как самый тяжелый, который проходил за всю историю Харькова. Я благодарен нашим тепловикам, энергетикам, всем водяникам. Всем, кто делал, чтобы люди, несмотря на разрушения и обстрелы, не увидели перебоев с теплоснабжением, водоснабжением, энергоснабжением. Мы скоро будем завершать отопительный сезон, когда будут погодные условия», — сказал городской голова.

Он также рассказал, что в Харькове продолжают создавать «энергетический остров».

«Я благодарен всем, кто присоединился к нам, и нашим международным партнерам, и финансовым институтам, которые предоставили средства для этого. Кроме этого, мы использовали средства, которые нам предоставило правительство, и собственные средства. Нам удалось очень многое сделать, но мы не останавливаемся. Это разные возможности, которые сегодня уже существуют частично и будут существовать касательно тарифной политики в городе. Кроме того, это энергетическая независимость, безопасность людей. То, что мы сегодня сделали – уникально», – подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 12:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона подвел предварительные итоги, как прошел отопительный сезон в городе.".