Мы скоро будем завершать отопительный сезон – мэр Харькова Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона подвел предварительные итоги, как прошел отопительный сезон в городе.

«Я бы его оценил как самый тяжелый, который проходил за всю историю Харькова. Я благодарен нашим тепловикам, энергетикам, всем водяникам. Всем, кто делал, чтобы люди, несмотря на разрушения и обстрелы, не увидели перебоев с теплоснабжением, водоснабжением, энергоснабжением. Мы скоро будем завершать отопительный сезон, когда будут погодные условия», — сказал городской голова.

Он также рассказал, что в Харькове продолжают создавать «энергетический остров».

«Я благодарен всем, кто присоединился к нам, и нашим международным партнерам, и финансовым институтам, которые предоставили средства для этого. Кроме этого, мы использовали средства, которые нам предоставило правительство, и собственные средства. Нам удалось очень многое сделать, но мы не останавливаемся. Это разные возможности, которые сегодня уже существуют частично и будут существовать касательно тарифной политики в городе. Кроме того, это энергетическая независимость, безопасность людей. То, что мы сегодня сделали – уникально», – подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»