Мы скоро будем завершать отопительный сезон – мэр Харькова Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона подвел предварительные итоги, как прошел отопительный сезон в городе.
«Я бы его оценил как самый тяжелый, который проходил за всю историю Харькова. Я благодарен нашим тепловикам, энергетикам, всем водяникам. Всем, кто делал, чтобы люди, несмотря на разрушения и обстрелы, не увидели перебоев с теплоснабжением, водоснабжением, энергоснабжением. Мы скоро будем завершать отопительный сезон, когда будут погодные условия», — сказал городской голова.
Он также рассказал, что в Харькове продолжают создавать «энергетический остров».
«Я благодарен всем, кто присоединился к нам, и нашим международным партнерам, и финансовым институтам, которые предоставили средства для этого. Кроме этого, мы использовали средства, которые нам предоставило правительство, и собственные средства. Нам удалось очень многое сделать, но мы не останавливаемся. Это разные возможности, которые сегодня уже существуют частично и будут существовать касательно тарифной политики в городе. Кроме того, это энергетическая независимость, безопасность людей. То, что мы сегодня сделали – уникально», – подчеркнул Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, отопительный сезон;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 12:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона подвел предварительные итоги, как прошел отопительный сезон в городе.".