Ми скоро будемо завершувати опалювальний сезон – мер Харкова Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону підбив попередні підсумки, як минув опалювальний сезон в місті.

«Я би його оцінив як найважчий, який проходив за всю історію Харкова. Я вдячний нашим тепловикам, енергетикам, всім водяникам. Всім, хто робив, щоб люди, попри руйнації та обстріли, не побачили перебоїв з теплопостачанням, водопостачанням, енергопостачанням. Ми вже скоро будемо завершувати опалювальний сезон, коли будуть погодні умови», – сказав міський голова.

Він також розповів, що у Харкові продовжують створювати «енергетичний острів».

«Я вдячний усім, хто приєднався до нас, і нашим міжнародним партнерам, і фінансовим інституціям, які надали кошти для цього. Крім цього, ми використовували кошти, які нам дав уряд, і власні кошти. Нам вдалося дуже багато зробити, але ми не зупиняємося. Це різні можливості, які сьогодні вже існують частково і будуть існувати щодо тарифної політики в місті. Крім цього, це енергетична незалежність, безпека людей. Те, що ми сьогодні зробили – унікально», – підкреслив Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»