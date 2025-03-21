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Баттл певцов пройдет в Харькове: эстрада против оперы

Анонсы 20:08   21.03.2025
Оксана Горун
Баттл певцов пройдет в Харькове: эстрада против оперы

В эту субботу, 22 марта, в Харькове состоится необычное состязание: между профессионалами эстрадного и академического вокала.

«22 марта мы ждем всех желающих услышать замечательное пение. И оперное, академическое пение, и эстрадный вокал, и соревнование – перевоплощение певцов из одной манеры в другую. В эту субботу, в 18 часов. Уже, пожалуй, все придут с работы, сделают свои домашние дела и смогут закончить эту неделю таким образом. Они запомнят это. Я гарантирую», — приглашает организатор мероприятия — основатель Творческого пространства на Рождественской, 16, Станислав Душкевич.

Мероприятие пройдет в субботу, 22 марта, в Творческом пространстве на ул. Рождественская, 16. Начало — в 18:00.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 20:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эту субботу, 22 марта, в Харькове состоится необычное состязание: между профессионалами эстрадного и академического вокала".