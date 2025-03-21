Баттл певцов пройдет в Харькове: эстрада против оперы

В эту субботу, 22 марта, в Харькове состоится необычное состязание: между профессионалами эстрадного и академического вокала.

«22 марта мы ждем всех желающих услышать замечательное пение. И оперное, академическое пение, и эстрадный вокал, и соревнование – перевоплощение певцов из одной манеры в другую. В эту субботу, в 18 часов. Уже, пожалуй, все придут с работы, сделают свои домашние дела и смогут закончить эту неделю таким образом. Они запомнят это. Я гарантирую», — приглашает организатор мероприятия — основатель Творческого пространства на Рождественской, 16, Станислав Душкевич.

Мероприятие пройдет в субботу, 22 марта, в Творческом пространстве на ул. Рождественская, 16. Начало — в 18:00.