Баттл співаків відбудеться в Харкові: естрада проти опери
Цієї суботи, 22 березня, в Харкові заплановане незвичайне змагання: між професіоналами естрадного та академічного вокалу.
“22 березня ми чекаємо всіх бажаючих почути чудовий спів. І оперний, академічний спів, і естрадний вокал, і змагання – перевтілення співаків з одної манери на другу. 18 година вже, мабуть, всі прийдуть з роботи, зроблять свої домашні справи та зможуть закінчити цей тиждень таким чином. Вони запам’ятають це. Я гарантую”, – запрошує організатор заходу – засновник Творчого простору на Різдвяній, 16, Станіслав Душкевич.
Захід відбудеться в суботу, 22 березня, у Творчому просторі на вул. Різдвяна, 16. Початок – о 18:00.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 20:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цієї суботи, 22 березня, в Харкові заплановане незвичайне змагання: між професіоналами естрадного та академічного вокалу".