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Более 1400 квартир и домов купили жители Харьковщины вместо разрушенных: где

Общество 13:20   21.03.2025
Виктория Яковенко
Более 1400 квартир и домов купили жители Харьковщины вместо разрушенных: где Фото: ХОВА

1900 жителей Харьковщины, чьи квартиры и дома были уничтожены в результате обстрелов, уже приобрели себе новое жилье в рамках программы «єВідновлення». Большинство осталось в регионе – в Харькове, Изюмской и Чугуевской громадах.

Есть и те, которые переехали в Киевскую, Львовскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Закарпатскую и другие области, сообщили в ХОВА.

Отмечается, что жители с использованием жилищных сертификатов приобрели 1437 объектов недвижимого имущества – 1141 квартиру и 296 частных домов. Общая стоимость этого жилья составляет более 2,4 млрд грн, добавили в ХОВА.

В общем в 36 громадах региона комиссии сформировали 5245 сертификатов на компенсацию за уничтоженное имущество на общую сумму более 7,1 млрд грн.

«В целом с начала реализации программы «єВідновлення» в Харьковской области поступило 49020 заявлений. Больше всего заявлений подано жителями Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов. Уже получили денежную помощь для ремонта жилья 31261 заявитель на общую сумму более 3,1 миллиарда гривен. Еще для 395 заявителей — более чем на 38,6 миллиона гривен», – отметили в ОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 13:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1900 жителей Харьковщины, чьи квартиры и дома были уничтожены в результате обстрелов, уже приобрели себе новое жилье в рамках программы «єВідновлення». ".