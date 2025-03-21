Понад 1400 квартир і домів купили жителі Харківщини замість зруйнованих: де
1900 жителів Харківщини, чиї квартири й будинки були знищені внаслідок обстрілів, вже придбали собі нове житло в межах програми «єВідновлення». Більшість залишилася в регіоні – у Харкові, Ізюмській та Чугуївській громадах.
Є й ті, які переїхали до Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей, повідомили у ХОВА.
Зазначається, що мешканці з використанням житлових сертифікатів придбали 1437 об’єктів нерухомого майна – 1141 квартиру та 296 приватних будинків. Загальна вартість цього житла становить понад 2,4 млрд грн, додали у ХОВА.
Загалом у 36 громадах регіону комісії сформували 5245 сертифікатів на компенсацію за знищене майно на загальну суму понад 7,1 млрд грн.
«Загалом від початку реалізації програми «єВідновлення» в Харківській області надійшло 49 020 заяв. Найбільше заяв подано мешканцями Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Вже отримали грошову допомогу для ремонту житла 31261 заявник на загальну суму більш як 3,1 мільярда гривень. Ще для 395 заявників на понад 38,6 мільйона гривень.», – зазначили в ОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: євідновлення, дома, жилье, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 13:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1900 жителів Харківщини, чиї квартири й будинки були знищені внаслідок обстрілів, вже придбали собі нове житло в межах програми «єВідновлення». ".