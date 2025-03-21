Наловили рыбы на полмиллиона грн: мужчины на Харьковщине получили подозрения

На Харьковщине правоохранители вручили подозрения двум мужчинам, которые по данным следствия, незаконно рыбачили.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, фигуранты – 37-летний и 53-летний жители Лозовского района.

Установлено: на территории Краснопавловского водохранилища, что находится за пределами села Садовое, мужчины с помощью рыболовных сеток, являющихся запрещенным орудием для ловли, поймали рыбы почти на полмиллиона гривен.

Своими действиями мужчины нанесли ущерб окружающей среде на указанную сумму, отметили правоохранители.

Фигурантам сообщили о подозрении по факту незаконного занятия рыбным добывающим промыслом, что причинило существенный ущерб (ч. 1 ст. 249 УКУ).